Makedoonia välisminister: oleme EL-i ja NATO ooteruumis piisavalt seisnud, aeg on edasi liikuda

Nikola Dimitrov, Makedoonial on takistanud EL-i ja NATO-ga liituda peamiselt naaberriikide Bulgaaria ja Kreeka vastuseis. Bulgaariaga jõuti 1. augustil sõpruslepingu allkirjastamiseni. Kui oluline see on?

Arvan, et see on oluline saavutus, mis tõi Makedoonia ja Bulgaaria suhetesse murrangu. Bulgaaria on tähtis ka seetõttu, et võtab Eestilt 1. jaanuaril EL-i eesistumise üle. Sõpruslepingu sõlmimine võttis aega kaks kuud, kuigi enne toppas protsess aastaid. Nüüd oli poliitilist tahet. Ühtlasi andsime eeskuju kogu regioonile: näitasime, et kaks Balkani riiki suudavad keerulisi eriarvamusi vahendajateta lahendada. Nüüd on Bulgaaria üks meie liitumise toetajaid ja see on väga positiivne.