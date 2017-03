Turvalisuse eest vastutav linnavolinik räägib, et probleemid tekkisid üleminekust teadmistepõhisele majandusele.

„Meil on raskusi Russia Today lugudes oma kodulinna äratundmisega,” ohkab Malmö turvalisuse, keskkonna ja tehnoloogia eest vastutav linnavolinik Andreas Schönström, kui kohtub Eesti Päevalehega ühes palju tähelepanu saanud probleemses asumis.

Vene propaganda ja USA vastsele presidendile Donald Trumpile lähedane paremäärmuslik Ameerika meedia üritavad Malmöst teha näite sellest, mis juhtub, kui üks linn võtab vastu palju põgenikke. See on Schönströmi arvates selgelt ebavõrdne võitlus. „Meie probleemid ei tekkinud pagulaslainest, vaid tulenevad hoopis sellest, et üritame oma linna struktuurselt muuta. Tööstusele orienteeritud linna asemel oleme saanud teadmusmajandusel põhinevaks linnaks,” seletab linnavolinik. „Seda tehes on pooled inimesed uues majanduses tööd leidnud, aga teine pool ei ole ja see ongi meie peamine probleem.”