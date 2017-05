Manchesteri veresauna sooritas tõenäoliselt kodukootud terrorist

ISIS teatas eile, et Manchester Arenal pärast kontserti pommi lõhanud mees oli nende võitleja.

Kogu lugu on vastikult tuttav, varieeruvad ainult üksikasjad. Seekord tabas terroristi plahvatus Suurbritannia üht suuremat kontserdisaali Manchester Arenat, kust USA popstaari Ariane Grande kontserdi publik lahkuma hakkas. Ründaja ei sisenenud kontserdile, vaid pani pommi plahvatama fuajees, sissepääsu kõrval asuva müügileti ja piletikassade juures. Eileõhtustel andmetel hukkus 22 ja viga sai vähemalt 59 inimest. Kuna Grande publik on pigem noorepoolne, oli suur osa ohvreid lapsed ja noorukid (eri andmetel oli terrorirünnakus viga saanute hulgas 12 alla 16-aastast last). Politsei teatel oli üks hukkunuist ilmselt meessoost ründaja ise, kes kasutas improviseeritud lõhkekeha.