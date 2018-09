May: Brexiti puhul kompromissi Brüsseliga ei tule

Briti konservatiivist peaminister Theresa May kinnitas eile, et ta ei kavatse Brüsseliga oma Brexiti-kava puhul kompromissile minna. Briti meedia kinnitusel kavatsevad May konkurendid, tooride partei, see-eest peagi avalikuks teha oma ettepanekud paremaks Brexitiks.

Suurbritannia ja EL tahavad Brexiti asjus kokku leppida veidi vähem kui kahe kuu pärast, kuid Mayl on raskusi oma ärisõbralikule lahkulöömise kavatsusele toetuse saamisega nii riigis endas kui ka erakonnas.