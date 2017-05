Medvedevi toetus kihutab allamäge, aga peaministrikoht jääb esialgu alles

Ebapopulaarse peaministri vallandamine tähendaks Aleksei Navalnõile kandikul kingituse ulatamist.

Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi populaarsus on viimastel kuudel märgatavalt vähenenud. Märtsis langes tema reiting 42%-le, mis on ametiaja kehvim tulemus. Nädal tagasi avaldas Levada keskus põhjalikuma Medvedevile pühendatud arvamusuuringu, mille järgi arvab 45% venelasi, et peaminister peaks ametist lahkuma. Sellest ajendatult on Vene- ja välismaa kremloloogid hakanud spekuleerima, ega president Vladimir Putin ei kavatse rahva põlu alla sattunud valitsusjuhti vallandada.