Merkel tahab Euroopa Komisjoni juhiks saksa konservatiivi

Kaheksa kuud enne eurovalimisi käib Euroopa pealinnades suur peamurdmine, kes peaks saama Jean-Claude Junckeri asemel järgmiseks Euroopa Komisjoni presidendiks. Saksamaa kantsler Angela Merkel soovib Euroopa kõrgeimat ametikohta sakslasele, pidades seda Euroopa Keskpanga juhikohast olulisemaks. Valimiskampaania mitteametlikuks avapauguks teatas Saksa meedia, et Merkel andis oma õnnistuse europarlamendi konservatiivide fraktsiooni (EPP) juhi Manfred Weberi kandidatuurile. Weberit soosivalt on hääletanud ka mitu EPP tütarparteide liidrit, sealhulgas nii erinevad poliitikud nagu Iirimaa valitsusjuht Leo Varadkar ja Ungari peaminister Viktor Orbán. Oma toetusest on avalikult teada andnud ka sakslasest eelarvevolinik Günther Oettinger.