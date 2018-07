Merkeli jutt 14 EL-i riigiga sõlmitud migrandileppest külvas segadust

Üleeile teatas Saksa pressiagentuur dpa, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel olevat suutnud sõlmida 14 Euroopa Liidu riigiga asüülitaotlejate senisest kiiremat tagasisaatmist võimaldavad lepped.

Lepped said avalikuks kirja tõttu, mille Merkel saatis pärast reedel lõppenud EL-i ülemkogu enda Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) Baieri sõsarparteile, Kristlik-Sotsiaalsele Liidule (CSU), mille liikmed eesotsas siseminister Horst Seehoferiga on nõudnud Merkelilt migratsioonipoliitika karmistamist. Sama kirja said ka CDU koalitsioonipartnerid Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (SPD).

Seehofer on ähvardanud saata Saksamaa piirilt tagasi migrandid, kes on juba mõnes muus EL-i riigis asüülitaotluse sisse andnud või Saksamaalt eitava vastuse saanud.