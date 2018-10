Merkeli liitlasi ähvardab ajalooline läbikukkumine

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli juhitud habrast koalitsiooni on tabanud järjest mitu ohtlikku kriisi. Järgmine otsustav hetk saabub sel pühapäeval Baieri liidumaa kohalikel valimistel ja kaks nädalat hiljem toimub hääletus Hesse liidumaal.

Baieris võimul olevaid Merkeli liitlasi Kristlik-Sotsiaalsest Liidust (CSU) toetab viimaste küsitluste järgi koduliidumaal vaid 33% valijaist. Nii madal pole toetus olnud 1950. aastast. Kui tulemus jääbki sama kehvaks, on see partei jaoks katastroof, mille eest vastutavad nii Baieri peaminister Markus Söder kui ka Saksa siseminister Horst Seehofer, kes on erakonna juht.