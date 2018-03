Saksamaal astus eile lõpuks ametisse konservatiivist (CDU) liidukantsleri Angela Merkeli uus, suurte raskustega kokku saadud valitsus.

15 uue ministriga valitsuse kohta kirjutab väljaanne Politico, et see on Merkeli enda nägu: usaldusväärne, kuigi ehk veidi igav. See ei pruugi aga olla halb, sest pärast kuut kuud kestnud koalitsioonikõnelusi on draama viimane, mida sakslased soovivad.