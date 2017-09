Merkeli võimalik koalitsioonipartner tahab Saksa poliitika suunamuutust

Saksamaa liberaalse Vaba Demokraatliku Partei (FDP) juht Christian Lindner ütles eile, et tema erakond liitub liidukantsler Angela Merkeli kristlike demokraatidega (CDU) valitsuskoalitsiooniks üksnes siis, kui valitsuse poliitikas toimub suunamuutus. Saksamaa ainus reaalne koalitsioonivõimalus on CDU, selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), FDP ja roheliste liit, vahendab Reuters. Kui need kõnelused nurjuvad, peab Merkel üritama koalitsiooni luua sotsiaaldemokraatidega (SPD), kes on küll teatanud, et lähevad Bundestagi uues kooseisus koalitsiooni.