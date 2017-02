Merkeliga foto teinud pagulane: Facebooki süül tehti minust terroristlik koll

Blogijate pettumuseks pole Merkeliga poseerinud Anas Modamani end seni õhku lasknud ja kinnitab, et ei plaanigi seda teha. Foto: REUTERS/SCANPIX

Brüsseli rünnak, Ansbachi plahvatus, Berliini veresaun – mõne blogija arvates on just see mees kõige taga.