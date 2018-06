Merkelist sai EL-i ühiste sõjajõudude toetaja

Hiljuti on Euroopa pressis ilmunud ridamisi kommentaare, et Prantsusmaa ja Saksamaa juhtide üksmeel paistab lahtuvat. Eelkõige osutatakse faktile, et kantsler Angela Merkel pole siiani reageerinud president Emmanuel Macroni sügisestele euroliidu reformi ettepanekutele. Ajalehe Frankfurter Allgemeine pühapäevalisas ilmunud intervjuus kommenteeris Saksa kantsler viimaks Macroni ettepanekuid ja esitas enda omad.