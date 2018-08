Mesinädalate lõpp. Kim jätkab tuumaprogrammiga, USA ähvardab õppustega

Põhja-Korea ja USA juunikuisele tippkohtumisele järgnenud optimism on asendunud vastastikuste etteheidete ja kahtlustustega. Nagu kahe riigi suhetes on varemgi mitu korda juhtunud, ei järgnenud Põhja-Korea diplomaatilistele avaldustele sisulisi samme riigi tuumaprogrammi kaotamiseks. Nüüd aheneb ka diplomaatiline suhtlus. Peale selle teatas ÜRO tuumaagentuur (IAEA) nädal tagasi, et Põhja-Korea jätkab hoogsalt tuumaprogrammiga. Ehkki uusi tuumaplahvatusi pole korraldatud, kaevandab ja rikastab riik endiselt uraani ning Yongbyoni tuumajaamas jätkub reaktorite ja muude rajatiste ehitamine.