MeToo möllab Leedus. Kultuuritegelasi tabas ahistamissüüdistuste laviin

Leedus on viimaste nädalate jooksul vallandunud seksuaalse ahistamise süüdistuste laviin, mis keerleb teatritegelaste ja teiste kultuurivaldkondadega seotud inimeste ümber. Osa süüdistatavaid on nüüdseks omal soovil või vastu tahtmist ametist lahkunud, teised kinnitavad, et etteheited olevat välja mõeldud.

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et üks Leedu tuntumaid lavastajaid Jonas Vaitkus ei õpeta ahistamissüüdistuste tõttu enam Leedu muusika- ja teatriakadeemia tudengeid. Õppejõutöö peatati seniks, kuni juhtumite üksikasjad on selgunud.