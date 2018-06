Migrandid ajavad Euroopa riigid omavahel üha põhjalikumalt tülli

Samal ajal kui 16 Euroopa Liidu riiki eile rändekriisi lahkasid, triivis Vahemerel abitult järjekordne päästelaev, millel Itaalia ega Malta ei lubanud oma sadamates silduda. Peale selle toimub neljapäeval ja reedel EL-i ülemkogu istung, kus sisserändajate küsimus on kesksel kohal. Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on öelnud, et ei looda kummalgi kohtumisel lahenduseni jõuda.