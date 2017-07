Miks koondub vaesus just linnade idaossa?

Millegipärast on idaosa ikka vaesem – olgu see Helsingi Vuosaaris, New Yorgi Bronxis või Pariisi Bobignys.

Miks on nii paljudes linnades just idapoolsed rajoonid kõige vaesemad?See küsimus on nii ilmselge, et selle esitamise peale ei pruugi tullagi. Mõistatus pole selles, miks on igas linnas ilusaid ja laokil linnaosi – kenades kohtades elamine maksab rohkem ja elanikud kipuvad jagunema sissetuleku järgi. Aga miks koonduvad itta just vaesemad elanikegrupid?

Olukord pole muidugi kunagi päris üheplaaniline ja lihtsustatud, aga on üldteada, et vaeseid idapoolseid rajoone leidub nii Londonis, Pariisis, New Yorgis, Torontos, Manchesteris, Oxfordis, Glasgow’s, Helsingis kui ka Casablancas.