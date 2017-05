„Miks Macron pahandas, kui teda munaga visati? Ta lootis saada kaaviari!”

Prantsuse satiir kujutab Emmanuel Macroni juhmi rikkurina ja Marine Le Peni tigeda rassistina.

Satiir ja poliitika on Prantsusmaal tihedalt seotudjahuumoriväljaannetel on seal märksa suurem mõju kuienamikusriikides. Kõige kuulsam näide on muidugi ajakiri CharlieHebdo,mille lugupidamatu huumor on toonud väljaandjatele kaelakümneidkohtuasju ja 2015. aasta terrorirünnaku. Ka ükstänavustepresidendivalimiste tähtsamaid pöördepunkte toimustänusatiiriajakirjale Le Canard enchaîné, mis avaldab peale nalja-japaroodiatekstide ning karikatuuride ka tõsiseiduurivaajakirjanduse lugusid. Just Canard paljastastänavu„Penelopegate’i” skandaali, mis tõi vabariiklaseleFrançoisFillonile korruptsioonisüüdistuse, kukutas ta favoriidikohalt jaandis eelise Emmanuel Macronile.