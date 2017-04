Miks Põhja-Korea Kim USA ja Hiina survest hoolimata edasi praalib?

Pyongyang teeb raketikatsetusi ja näitab uusi lõhkepäid nimme pärast suurvõimude hoiatusi.

USA riigipeal Donald Trumpil on tekkinud nõrkus pommide vastu. Esiteks vastas ta väiksemat sorti rakettide rahega sellele, kui Süüria president Bashar al-Assad korraldas oma inimestele gaasirünnaku. Järgmiseks kasutas USA sõjavägi Afganistanis „kõikide pommide emaks” nimetatavat seadeldist. Need sündmused andsid märku, et USA ei karda valusalt vastata.

Kui Trumpi sõnu uskuda, siis hakkab ka Põhja-Korea probleem jõudma seisu, kus näikse olevat oodata valusat vastust. „Põhja-Korea norib tüli. On hea, kui Hiina otsustab meid aidata. Kui mitte, siis lahendame selle probleemi nendeta!” säutsus Trump möödunud teisipäeval.