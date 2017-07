Mis sanktsioonid? Krimmi elektrijaamad said Siemensi turbiinid

Siemens lubab pettuse tõttu esitada oma Venemaa partneri kohta kuriteoteate.

Eelmise nädala alguses teatas Reuters, et Venemaa on toimetanud Krimmi Saksa suurettevõtte Siemens valmistatud turbiinid, mis peaksid hakkama tööle sealsetes elektrijaamades. Euroliidu sanktsioonid aga keelavad Euroopa firmadel annekteeritud poolsaarele sedalaadi tehnoloogiat tarnida. Siemens eitas esialgu süüdistusi ja teatas, et kui mõni tema klient on turbiinid salaja Krimmi toimetanud, keeldub korporatsioon hooldus- ja garantiiteenustest. Kremli kinnitusel on kõik Krimmis kasutatud turbiinid valmistatud Venemaal ja Vene komponentidest. Ent reedel paljastas Reuters, et turbiinide paigaldamisest võttis osa ka Siemensi Venemaa-partner ZAO Interautomatika, kus Siemensil on 45,7% osalus.