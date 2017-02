Pealinnas Podgoricas vahistati 16. oktoobril 20 inimest, praeguseks on kahtlusaluseid 25.

Pealinnas Podgoricas vahistati 16. oktoobril 20 inimest, praeguseks on kahtlusaluseid 25. Foto: AP/Scanpix

Prokuröri soovil võeti kahelt poliitikult saadikupuutumatus, aga peaprokurör keelas nende vahistamise.

Eelmisel sügisel Montenegros väidetavalt ärahoitud riigipöördekatse paneb vaatlejaid siiani pead murdma. Väikeriigi valitsus ja prokuratuur ütlevad, et valimiste eelõhtul kavatsesid Vene luurajad ja Serbia terroristid valitsushoone üle võtta ja peaministri mõrvata. Vandenõusse olevat segatud ka kahe opositsioonipartei liidrid. Opositsioon omakorda väidab, et putšikatse oli valitsuse lavastatud, et valimistulemusi kallutada.