Mööblikuningas Ingvar Kamprad tegi IKEA-st maailmanime

Laupäeval 91-aastasena lahkunud Rootsi ettevõtja, IKEA asutaja Ingvar Kamprad armastas enda puhul rõhutada eelkõige põhjamaist kokkuhoidlikkust, millest ta tegi oma kaubamärgi lahutamatu osa. Väidetavalt juba viieaastasena tikke ja pohli müüma hakanud Kamprad registreeris IKEA nime 17-aastaselt, kasutades algkapitalina isalt talutööde eest saadud raha.

Firma nimi on tuletatud Kampradi enda initsiaalidest, millele ta lisas isatalu Elmtarydi ja koduküla Agunnarydi esitähed. Esialgu tegeles ta pudukaupade postimüügiga, kuid 1950. aastal hakkas müüma mööblit ja mõistis varsti, et seal on IKEA põhinišš. 1956. aastal alustas firma kokkupandava mööbli müüki, lähtudes eesmärgist pakkuda kvaliteetseid tooteid võimalikult odava hinnaga. Peagi avati Rootsis esimene IKEA pood. 1960-ndatel laienes firma mujale Põhjamaadesse, 1970-ndatel Kanadase, 1980-ndatel USA-sse ja siis juba üle kogu maailma, olles praeguseks jõudnud 412 poeni 49 riigis.