Vene uudisteagentuuri Rosbalt väitel abistasid vahistatud häkkerit Vladimir Anikejevit kaasosalised Eestis.

Vene föderaalses julgeolekuteenistuses (FSB) on praegu põnev aeg. Eelmisel nädalal teatas meedia FSB allikatele viidates, et riigireetmise kahtlusega on vahi alla võetud kõrge küberjulgeolekuga tegelev ametnik ja tema asetäitja, keda süüdistatakse riigireetmises. Kuigi toimuvast jääb suur osa lihtsurelikele varjatuks, levivad Vene ajakirjanduses erinevad teooriad, mille ühisosa on väide, et ametnikud lekitasid tundlikku infot ebasõbraliku välisriigi, kas USA või Ukraina eriteenistustele.