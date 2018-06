Muelleri juurdluse uus põhiküsimus: kas Trump saab endale armu anda?

USA president Donald Trump ja tema advokaadid on Venemaa mõjutustegevust ja õigusemõistmise võimalikku takistamist puudutavas juurdluses võtnud kasutusele uue taktika. Veel mullu lähtusid president ja tema toetajad seisukohast, et Trump ei teinud kampaania ajal midagi kahtlast ja seetõttu pole tal põhjust peljata ka eriprokurör Robert Muelleri juurdlust ega vältida tunnistuste andmist. Nüüd on jõutud väiteni, et isegi kui Trump on teinud midagi, mida lihtsureliku puhul peetaks kuriteoks, vabastab presidendi tiitel ta vastutusest.