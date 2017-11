Mugabe vabatahtlikult ei lahku, tema kohale pürib verise minevikuga Krokodill

Eile lõunal täitus Zimbabwe võimuparteilt ZANU-PF riigipea Robert Mugabele antud tagasiastumistähtaeg, pärast mida ähvardasid endised parteikaaslased ta ise võimult maha hääletada. Veidi varem väitis CNN anonüümsetele allikatele viidates, et president on teinud armeega kokkuleppe, nõustudes tagasi astuma ja saades vastutasuks puutumatuse nii endale kui ka abikaasa Grace’ile. Ultimaatumi tähtaeg aga möödus, ilma et 93-aastaselt presidendilt või väidetavalt tema julgeoleku eest hoolitsevalt armeelt oleks tulnud kippu ega kõppu.