Mürgimunahirm levib üle Euroopa, Eesti on siiani puhas

Augusti alguses Hollandi, Belgia ja Saksamaa vahel vallandunud mürgiste munade skandaal näitas, et Euroopa riigid ei tule omaenda tervisenõuete täitmisega toime. Praeguseks on selgunud, et vähemalt 15 Euroopa riigis on olnud müügil munad, mis sisaldavad suuremas või väiksemas koguses mürki Fipronil.

See on laialdaselt kasutatav putukamürk, mis sobib näiteks kasside või koerte kirpude tapmiseks. Suuremas koguses on aine inimestele ohtlik ja EL-is pole seetõttu lubatud Fipronili põllumajandusloomadel kasutada. Aga tuleb välja, et keelust hoolimata tehti seda siiski laialdaselt. Mis veel hullem, rikkumise avastanud riigid hoidsid info pikalt nii kodanike kui ka välispartnerite eest salajas.