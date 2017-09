Müstiline lugu: USA diplomaate tabavad Kuubal tervisehädad, mille põhjust ei leita

Havannas toimub midagi kummalist. USA ja Kanada diplomaadid jäävad üksteise järel haigeks. Nad kaebavad iiveldust, peavalu, ninaverejooksu või kõrvade vilistamist. Osa kannatanuid on kaotanud kuulmise, osal diagnoositi ajuturse, osal on tõsiseid mäluprobleeme. Arvatakse, et Kuuba pealinnas resideerivad diplomaadid on langenud mingit sorti relva ohvriks, aga ühtegi sellist relva ei teata olemas olevat. Samuti jääb segaseks, kes on rünnaku taga. Välismaalaste tervisehädad on ehtsad ja ohvreid tekib üha juurde. Seetõttu hoiatas USA välisminister Rex Tillerson pühapäeval, et diplomaatide kaitseks võidakse alles 2015. aastal taasavatud saatkond uuesti sulgeda.