Okupeeritud territooriumil töötavate Ukraina ajakirjanikega kaks päeva Eestis viibinud Nadia Savtšenko ütles eile Hirvepargis Koorti karuskulptuuri juures, et peab vaenlaseks Kremlit, mitte vene rahvast.

Kaks aastat Venemaal sõjavangis olnud ja nüüdseks poliitikasse läinud sõjaväelendur loodab, et sõda Venemaaga ühendab kõik ukrainlased – ka Donbassis.

Olete pärast Ukraina poliitikasse jõudmist esinenud isepäise tegijana, kes ei pelga kedagi kritiseerida. Mida arvate viimasest skandaalist, otsusest keelata Venemaa lauljal Julia Samoiloval Eurovisionil osaleda?

Tuleb eristada erinevaid asju: poliitikat, sõda ja kultuuri. Kui käib sõda, muutuvad nad kõik kahjuks omavahel seotuks. Sõda on räpane ja poliitika kahjuks veelgi räpasem, aga kultuur on jällegi puhas.

Kahjuks ei tugine Eurovision enam ammu kultuurile. See on platsdarm poliitika jaoks, mida praegu mõjutab sõda. Eks laulda võib ka sõja ajal, aga lauluga kuuli ega mürsukildu ei võida. Seepärast tuleb kõigepealt võita sõjas, siis poliitikas ja alles siis kultuuris. Nii et Ukrainal polnud kõnealusel juhul võimalik teistsugust otsust teha.