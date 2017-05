Nigel Farage: Eesti ei lahku EL-ist veel 50–60 aastat

Nigel Farage Foto: Reuters/Scanpix

*Suurbritannia tuntuim EL-i vastane poliitikategelane pole pärast Brexitit alla andnud. „EL kukub ükskord kokku,” teab ta.



*Farage väidab, et EL valetas talle 50 aastat, ent Brexiti kampaanias juhtus lahkumise eest võitlejatel ainult üks mittetõene aps.



*Farage mõistab, et Eestis ei teki tõsist EL-i vastasust veel aastakümneid. See arutelu tekkivat siin alles 50–60 aasta pärast.