Nõnda kõneles Bannon. Trumpi eksnõunik lubab, et lääne ühiskond kukub kohe kokku

Steve Bannon on kahtlemata kütkestav isiksus. Pärast seda, kui ta sai sule sappa nii Valgest Majast kui ka tema enda kätega ülesehitatud uudistesaidist Breitbart News, hoidis Donald Trumpi eksnõunik mitu kuud tagaplaanile. Nüüd on ta tagasi, et kanda populistliku rahvusluse tõrvikut ka teistesse lääneriikidesse. Üleeile käis Bannon Šveitsi suurimas linnas Zürichis, et eurooplastele esimest korda avalik kõne pidada. Teda võeti vastu nagu popstaari.