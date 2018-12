Nurka surutud ISIS näitab oma viimases kantsis tigedalt hambaid

Viimane islamistide kants on jäänud Süüriasse, kus uudisteagentuuri AP sõnul on ISIS aetud nurka, kust põgeneda pole kuhugi. Ameerika ametnike hinnangul on äärmuslaste käes praegu veel ainult 50 ruutkilomeetri suurune ala. Siiski ei anna äärmuslased niisama alla, vaid paiskavad endiselt oma propagandateenistuse abil maailma meediasse videoid peade maharaiumisest, mis omal ajal aitasid kaasa nende kurikuulsusele.

Süürias vältavad juba mitmendat kuud lahingud ISIS-ega, et Hajini piirkond tagasi saada. Islamistide vihane vastupanu näitab, et nende nõrgestumisest hoolimata pole äärmuslastest kerge vabaneda. Islamiste on keeruline alistada, sest neil pole enam midagi kaotada.