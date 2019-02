Ootamatu nuhtlus. Trump tahab ISIS-e võitlejad Euroopasse tagasi saata

USA president Donald Trump teatas nädalavahetusel, et Washingtoni liitlased Euroopas peaksid tagasi võtma Süürias kinni nabitud äärmusühenduse Islamiriik (ISIS) võitlejad. Euroopa riigid pole aga seni näidanud üles suurt valmisolekut lasta kodumaale naasta kodanikel, kes on džihadistide poolel sõdinud.

„USA palub Suurbritannial, Prantsusmaal, Saksamaal ja teistel Euroopa liitlastel tagasi võtta üle 800 ISIS-e võitleja, kelle me oleme Süürias kinni võtnud ja kohtu ette saatnud. Kalifaat on valmis kukkuma,” kirjutas Trump Twitteris ja ähvardas, et alternatiiv oleks vangide vabakslaskmine. „Teistel on ka aeg esile astuda ja tööd teha, mida nad väga hästi suudavad. Meie lahkume pärast 100% võitu kalifaadi üle,” lisas USA riigipea.