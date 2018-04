Orbanoomika tegi ungarlased jõukamaks. Aga kui euroraha otsa saab?

Ungari peaministri Viktor Orbáni partei Fidesz edu eelmise nädala parlamendivalimistel üllatas isegi parteid ennast. Ennustati, et 2010. aastast võimul olnud Fidesz jääb küll võimule, aga teeb kehvema tulemuse kui neli aastat tagasi neile konstitutsioonilise enamuse toonud valimistel. Ent Fidesz sai isegi mõned parlamendikohad juurde ja hoiab nüüd 199-liikmelises Magyarországis 134 kohta. Vastasrind põhjendab seda opositsiooni lõhenemise ja sõltumatute meediakanalite vähesusega. Valitsuspartei sõnul tuleb põhjust otsida pigem Fideszi majanduspoliitikast, nn orbanoomikast, mis on kärpinud tööpuudust, hoidnud hinnad madalal ja palgad kõrgel.