„Orjaseadusest” puhkes üks Ungari ulatuslikumaid Orbáni-vastaseid meeleavaldusi

Ungari pealinnas Budapestis on puhkenud tuhandete osavõtjatega meeleavaldused, mis said alguse läinud nädala kolmapäeval pärast kahe uue seaduse väljakuulutamist. Üks neist lubab teha tööl senise 250 asemel 400 ületundi ja teine vähendab kohtu sõltumatust.

Uute seaduste ajel vallandus peaminister Viktor Orbáni valitsusaja ulatuslikumaid protestiliikumisi. Erakordne on seegi, et esimest korda on opositsioon suutnud jõud koondada ja ühise eesmärgi nimel välja tulla. Meeleavaldajate sõnul saab võimudega dialoogi pidada ainult tänaval, sest enne vastuvõtmist seadusi avalikkusega ei arutatud.