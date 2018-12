Päev Prantsuse protestijate seas: kes on „kollased vestid” ja mida nad tahavad?

Prantsusmaa „kollaste vestide” kohta liigub välismaal igasuguseid kuuldusi. Mõni arvab, et tegu on migrantide märatsemisega, teised näevad rahutuste taga Venemaa ja paremäärmuslaste kätt, mõni usub, et protestitakse rändeleppe vastu. Eesti Päevaleht veetis kogu laupäeva kollavestide keskel, leidmata ühelegi vandenõuteooriale kinnitust. Kuna liikumine on tugevaim just Lõuna-Prantsusmaal, läksime Toulouse’i linna, kus nädalavahetusel toimusid riigi rahvarohkeimad meeleavaldused.

Protestijate päev algab kell 9.30 kogunemistega kolmes punktis, kust liigutakse edasi põhitegevuse juurde ehk maanteeliiklust tõkestama. Kohtumispaik hoiti saladuses ja kohaliku meedia oletus, et aktsioon toimub linnasüdames, osutus ekslikuks. Lärmakas kolonn suundub kesklinna metroojaamast hoopis äärelinna, kus maantee pikema jututa suletakse.