Pagulased naljalt Ungarisse ei pääse. Nüüd tahetakse vangi panna ka nende nõustajad

Ungari-Serbia piir on juba praegu üks rangemini kindlustatud Euroopa piire, kus kogu ulatuses jookseb kõrge elektrifitseeritud tara, mille ülemine osa on kaetud paksu okastraadiga. Lisaks liiguvad seal politseipatrullid. Kaks ametlikku transiittsooni on tugeva valve all ning ajakirjanikke ega inimõigusaktiviste siia ei lasta. Siitkaudu pääseb läbi vaid üks asüülitaotleja päevas. Kuni taotlusprotsessi lõppemiseni elavad nad toonis asuvates kaubakonteinerites lugu taga.