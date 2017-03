Pagulaslaagritele on kulutatud sadu miljoneid eurosid, aga elanikud külmetavad telkides.

Äsja täitus aasta Balkani piiride sulgemisest, mis lõikas ära sisserändajate peamise liikumistee ja jättis kümned tuhanded inimesed Kreeka laagritesse virelema. Kuni laagrielanike saatus otsustatakse, on Euroopa Liit ja teised abiandjad nende ajutiste elutingimuste parandamiseks kulutanud sadu miljoneid eurosid. Paraku elavad sisserändajad endiselt viletsates ja kohati lausa eluohtlikes tingimustes. Põhjus on lihtne: Kreeka ametnikud on suure osa rahast ära raisanud.