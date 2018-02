Pangajooks. Ootamatult peatati Läti suurpanga väljamaksed

Läti suurpanga ABLV kliente tabas ehmatus. Euroopa Keskpank kehtestas pangale pühapäeval vastu esmaspäeva ajutise moratooriumi. See tähendab, et klientidele raha väljamaksmine on ajutiselt peatatud.

Läti poliitikud üritavad Läti pangandussektori mainet kahjustavat juhtumit pisendada jutuga, et pank tegelevat rohkem mitteresidentide rahaga ega mõjutavat eriti Lätit ning et panga päästmiseks ei kulutatavat eurotki maksumaksja raha. Ent ei saa mööda vaadata panga suurusest.

Läti suuruselt kolmas pank on ettevõtete hoiuste poolest Läti turu liider. Kui ettevõtete arveldused peatuvad, mõjutab see majandust. 3,7 miljardi eurose bilansimahuga panga SRÜ-lembust arvestades võib mõju välja lüüa hoopis muudes maades.