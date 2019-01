Patiseisus Rootsis lähenevad uued valimised

Neli kuud kestnud Rootsi valitsuskõnelused peaksid järgmise kahe nädala jooksul ühel või teisel viisil lõpule jõudma, kuid lahendus on endiselt ähmane. Spiiker Andreas Norlén on lubanud, et järgmisel kolmapäeval toimub parlamendis järjekordne peaministri hääletus, ehkki kohataotleja isik on endiselt lahtine. Nii paremblokki juhtivate moderaatide esimees Ulf Kristersson kui ka sotside liider Stefan Löfven on korra juba üles seatud ja mõlemad on lüüa saanud. Seaduse järgi on parlamendil valitsuse kinnitamiseks veel kaks võimalust, mille nurjumise järel seisavad riigil ees esimesed erakorralised valimised. Norléni sõnul kõnelustega enam pikalt ei viivitata ning viimane ja otsustav hääletus toimub hiljemalt 23. jaanuaril.