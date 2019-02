Pärast nädalavahetusel toimunud Müncheni julgeolekukonverentsi kirjutas Saksa väljaanne Spiegel, et erimeelsused kaubandus-, julgeoleku- ja energiaküsimustes andsid märku üleatlandilise võõrandumise süvenemisest. New York Times tõdes, et lõhe USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni ja Euroopa riikide vahel tuli Saksamaal teravalt esile.