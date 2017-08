Põhja-Aafrikast kujuneb Euroopa-vastaste rünnakute platsdarm

Lagunevast ISIS-e kalifaadist on tagasi tulnud kuni tuhat Tuneesia ja Maroko võõrvõitlejat, kellest umbes 300 arvatakse olevat naasnud Marokosse. Välisoperatsioonidega tegeleva ISIS-e tiiva endise juhtliikme sõnul on nende lahkujate seas ka Euroopast, eriti Prantsusmaalt pärit võitlejaid. Nüüd, kus ISIS-e territoorium iga nädalaga väheneb, usub see allikas, et osa neist kavatseb oma sünniriikidele kätte maksta, kasutades rünnakute ettevalmistamiseks Hispaania territooriumi või imbudes sealtkaudu sügavamale Euroopasse. ISIS-e valitsusajal emigreerus Iraaki ja Süüriasse arvatavasti kuni 1600 marokolast, kes moodustasid kalifaadi ühe suurema rahvusrühma. Umbes pooled neist on praeguseks hukkunud.