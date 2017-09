Põhja-Korea juhi eraelu on saladuslikum kui riigi tuumaprogramm

Põhja-Korea puhul katab tihe saladuseloor enamikku riigiga seotut ja Kim Jong-uni eraelu pole erand. Teada on, et ta on abielus ja tal olevat mitu last. Lõuna-Korea luureagentuuri teadete järgi sündis Kimi perre selle aasta veebruaris kolmas laps. Kuulujutud riigipea abikaasa Ri Sol-ju võimalikust rasedusest puhkesid mullu, kui teda enam mõnda aega avalikkuse ees polnud nähtud.

Paari eelmised lapsed arvatakse olevat sündinud 2010. ja 2013. aastal, kuid seni pole teada, kas Ri on täitnud talle pandud ootused ja sünnitanud poisslapse, kes tulevikus isa asemel riiki valitsema hakkaks. Kolme lapse kohta on teada ainult niipalju, et keskmine on tüdruk.

Ka see infokild jõudis avalikkuse ette kummilisi teid pidi. Nimelt lobises selle mitu aastat tagasi juhuslikult välja USA endine korvpallistaar Dennis Rodman, kelle paljuski arusaamatut sõbrasuhet Kimiga on korduvalt üritatud lahti mõtestada. Rodman teatas Briti väljaandele Guardian antud usutluses, et teise lapse nimi on Ju-ae – järelikult on tegu tüdrukuga.