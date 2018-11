Põhja-Korea ülejooksik rääkis esimest korda paariariigi elust

Möödunud aastal kuulirahe all Lõuna-Koreasse põgenenud Põhja-Korea ülejooksik andis äsja Jaapani ajakirjandusele oma esimese intervjuu. Kindrali pojaks osutunud noormees rääkis usutluses, et enamik temavanuseid põhjakorealasi pole riigi juhile Kim Jong-unile lojaalsed.

Oh Chong-song põgenes dramaatiliselt mullu novembris. Ta jooksis kahe riigi piiril olevas Panmunjeomi rahukülas kaasmaalaste kuulide all Lõuna-Korea poole üle. Vähemalt viis kuuli tabasid teda ja üks neist purustas vaagnaluu. Ta sai rängalt vigastada, kuid pääses eluga.

Oh Chong-song viidi helikopteriga Lõuna-Korea haiglasse, kus talle on tehtud kaks ringi operatsioone. 25-aastast sõdurit ravinud arstid tuvastasid tal teisigi tervisehädasid. Eriti hämmastas neid tema peensoolest leitud tohutu hulk parasiite, sealhulgas ümarusse. Probleemide rohkuse tõttu polnud arstid veendunud, et ta jääb ellu.