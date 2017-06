Põlissoomlaste uus käre juht tahab Timo Soini ministrikohalt taandada

Soome peaminister Juha Sipilä hakkab täna selgitama, kas valitsuskoalitsioon saab üldse tegevust jätkata.

End Euroopa võlakriisi ajal suure raksatusega põhjanaabrite poliitikasse murdnud parempopulistlik erakond Põlissoomlased on olnud mõnda aega raskustes. Suur populaarsus, mille laineharjal erakonna senine hing välisminister Timo Soini valitsusse ratsutas, on kadunud. Koalitsioonis valitsusvastutust kandes on tulnud teha kompromisse ja tegeleda reaalsete lahendustega ning partei on läinud järjest rohkem nende erakondade nägu, mille vastu lubati esialgu mässata.