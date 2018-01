Politoloog: Brexit ja Trump on EL-i riike ühendanud, seda tuleb kasutada

Prantsuse politoloog Yann-Sven Rittelmeyer on Euroopa poliitikakeskuse analüütik ja üks koordinaatoreid, kelle eestvedamisel valmis mullu rahvusvaheliste fondide ja mõttekodade ühisraport „Euroopa uus energia”. Sel nädalal Tallinnas esitletud dokument põhineb kahe aasta jooksul eri riikides toimunud aruteludel, milles poliitikud ja vaatlejad otsisid vastuseid EL-i põhiprobleemidele. Selgus, et kõige kergem on üksmeelt leida kaitsekoostöö puhul.