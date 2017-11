Poola aktivist: naiste meeleavaldusest on kasvamas poliitiline jõud

Mullu oktoobris Poolas toimunud laiaulatusliku naiste protestimarsi ühe korraldaja Marta Lemparti sõnul on poolakatel komme ebaõiglusele väga kirglikult reageerida – tulla tänavatele ja häälekalt sõna võtta. Lempart on ainuvõimu nautiva erakonna Seadus ja Õiglus juhitud valitsuse suhtes ääretult negatiivselt meelestatud ja loodab, et aktivistid suudavad pahameele häälteks konverteerida.

Kuidas naiste protestimarsi liikumine aastaga arenenud on?

Protestide esimene eesmärk oli peatada täieliku abordikeelu seadustamine ja see töötas – parlament hääletas selle vastu. Aasta hiljem oleme olukorras, kus liikumises osalejad enamasti pooldavad abordiõigust. Me tahame abordi legaliseerida.

Ühe aastaga on toimunud suur muutus ning me teame ka avaliku arvamuse uuringutest, et inimeste suhtumine aborti on muutunud. Varem soovis enamus, et olukord jääks selliseks, nagu alati on olnud – abort on seadusvastane, välja arvatud kolmel erijuhul. Nüüd toetab suurem hulk inimesi abordi legaliseerimist.