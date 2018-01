Poola ja Iisraeli vahel puhkes holokausti tõttu tüli

Iisraeli ja Poola vahel on puhkenud tüli holokausti pärast. Poola tahab muuta seadusi, nii et enam ei tohiks rääkida „Poola surmalaagritest”. Iisrael nimetab seda katseks tõde moonutada.

Varssavi on tüdinenud sellest, et rääkides koonduslaagri õudustest, mida natsid nende praegustel aladel korda saatsid, mainitakse alati nimeliselt Poolat. Võimud on korduvalt pöördunud ka mitme välismaa väljaande poole ja nõudnud avaldatud artiklites paranduste tegemist.