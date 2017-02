Jarosław Kaczyński (pildil) on Donald Tuskis pettunud, sest tema peaministriks oleku ajal uuriti lennuõnnetust, milles hukkus Kaczyński vend Lech.

Jarosław Kaczyński (pildil) on Donald Tuskis pettunud, sest tema peaministriks oleku ajal uuriti lennuõnnetust, milles hukkus Kaczyński vend Lech. Foto: REUTERS/SCANPIX

Poolteist nädalat enne Donald Tuski tagasivalimise üritust mõistatatakse, kas Varssavi üritab talle vetot panna.

Padukonservatiivse Seaduse ja Õigluse erakonna (PiS) üks esimesi käike pärast 2015. aasta sügisel võimule tulekut oli alustada kampaaniat riigi ekspeaministri Donald Tuski vastu, kes oli aasta varem määratud Euroopa Liidu kõige kõrgemale, Ülemkogu eesistuja ametikohale.

Vähe on öelda, et Poola paremtsentristliku Kodanike Platvormi ridadest pärit Tusk ja PiS-i juht Jarosław Kaczyński ei saa omavahel läbi. Kaczyński jaoks on Tusk kõige suurem pahategija, kelle karjäär tuleb iga hinna eest lõpetada.