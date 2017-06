Poolas on kollapsi äärel Euroopa viimased ürgmetsad

Ürgmetsa rahu lõikab valusalt punane märk. See sada aastat vana puu on hukule määratud.

Poola valitsust süüdistatakse Białowieża metsade ökosüsteemi huku äärele tõukamises, sest sinna antakse raielubasid.

Aasta aega tagasi muutis Poola valitsus Białowieża metsade majandamiskava, kolmekordistas sealset raiemahtu ja tühistas vanade kasvualade raiekeelu. Nüüd süüdistavad teadlased ja keskkonnakaitsjad võime terve ökosüsteemi kollapsi äärele viimises.

Poola Valgevenega piirnevat ala katavad Euroopa viimased ürgmetsad. Suures osas neist on otsene inimsekkumine keelatud ja looduslikel protsessidel lastakse kulgeda oma rada.

Ühtlasi on tegemist Poola ainukese alaga, mis kuulub UNESCO maailmapärandi kaitse nimistusse.

„Ühel hetkel variseb see kõik kokku ja kui see juhtub, siis on kõik lõplikult kadunud – terve universumi rahahunnik ei suuda seda siis enam tagasi tuua.”