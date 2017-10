Poolat ootab novembris valitsusremont. Kas peaminister jätkab?

Poolas levisid nädala alguses kuuldused, et Seaduse ja Õigluse partei (PiS) esimees Jarosław Kaczyński kavatseb valitsuses põhjaliku puhastuse teha ja võib-olla isegi peaminister Beata Szydło välja vahetada. Valitsusparteiga heades suhetes ajaleht Sieci Prawdy kirjutas esmaspäeval, et valitsusliikmed pidavat käima Kaczyński juures Szydło peale kaebamas, sest too keelduvat järjekindlalt ministrite sisetülides poolt valimast.