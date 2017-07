Pooled NATO kõige uuema liikmesriigi Montenegro elanikud on allianssi kuulumise vastu

Juunis NATO-ga liitunud Montenegro elanikud pole sõjalisest ühendusest vaimustatud. Põhjus peitub kunagises Jugoslaavia sõjas ja ideoloogilistes vastuoludes.

Montenegro mägine rannajoon, mida süvendavad Aadria mere lahed ja mägijõgede kanjonid, teeb sellest väikeriigist Balkani Monaco. Seal elab kaks korda vähem inimesi kui Eestis ja tegemist on NATO kõige uuema liikmesriigiga. Just geograafiline asukoht muudab Montenegro ekspertide hinnangul strateegiliselt heaks partneriks ja tugevdab NATO positsiooni Aadria merel. Sõjalist kapitali on Montenegrol vähe: umbes 2000 sõjaväelast ja NATO liikmetest kõige väiksem sõjaliste kulutuste osa riigieelarves.